Un uomo di 51 anni è rimasto ferito dopo che un pezzo di cornicione si è staccato dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, a via del Corso, nel centro di Roma.

Si stacca pezzo di cornicione da una chiesa a via del Corso: ferito un uomo di 51 anni

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito dopo che un pezzo di cornicione si è staccato dalla Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, a via del Corso, nel ...

Roma, cade pezzo di cornicione in via del Corso: un ferito

Tragedia sfiorata in pieno centro a Roma: un pezzo di cornicione si è staccato dalla facciata della storica chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, in via del Corso. L’incidente, avvenuto intorno alle ...

Roma, crolla pezzo di cornicione di una chiesa in via del Corso: ferito un uomo e strada transennata

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesu' e Maria in via del Corso, al centro di Roma. Un uomo è rimasto leggermente ferito e portato in ospedale. Sul ...

Roma, cade pezzo cornicione da chiesa in via del Corso: 51enne ferito

(Adnkronos) - Intorno alle 10 pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in Via del Corso 45 per una caduta di alcune parti di cornicione dalla Chiesa dei San ...