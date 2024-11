novembre. Tra le date da segnare in agenda ci sono l’8 novembre, giornata di agitazione per i lavoratori del trasporto pubblico locale, con la possibile assenza di fasce orarie di garanzia; l’11 novembre, giornata di mobilitazione della scuola, e il 20 novembre, quando protesteranno medici e infermieri. Da segnalare, inoltre, anche la giornata del 29 novembre, quando incroceranno le braccia i lavoratori del settore ferroviario e delle autostrade su tutto il territorio nazionale, oltre a quelli degli scali di Venezia, Milano Linate e Milano Malpensa. Tg24.sky.it - Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a novembre. Calendario e date Leggi tutto su Tg24.sky.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tg24.sky.it: Sono previste diverse giornate di sciopero per treni, aerei e mezzi pubblici durante questo mese di. Tra leda segnare in agenda ci sono l’8, giornata di agitazione per i lavoratori del trasporto pubblico locale, con la possibile assenza di fasce orarie di garanzia; l’11, giornata di mobilitazione della scuola, e il 20, quandoranno medici e infermieri. Da segnalare, inoltre, anche la giornata del 29, quando incroceranno le braccia i lavoratori del settore ferroviario e delle autostrade su tutto il territorio nazionale, oltre a quelli degli scali di Venezia, Milano Linate e Milano Malpensa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ina settembre: calendario e date;ina ottobre: calendario e date;ina luglio 2024: calendario e date;ina giugno 2024: calendario e date; Sciopero nazionale dei bus: si ferma anche il personale Tper;ina settembre: calendario e date; Approfondisci 🔍

Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a novembre. Calendario e date

(tg24.sky.it)

Sono previste diverse giornate di sciopero per treni, aerei e mezzi pubblici durante questo mese di novembre. Tra le date da segnare in agenda ci sono l’ 8 novembre, giornata di agitazione per i lavor ...

Il 31 ottobre sciopera la scuola: ecco tutte le manifestazioni in programma

(dire.it)

La mobilitazione è stata proclamata dalla Flc Cgil per manifestare il dissenso sulla riduzione dei finanziamenti pubblici all'istruzione ...

Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a giugno

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Sciopero scuola il 31 ottobre, le motivazioni della protesta e le manifestazioni nelle città

(fanpage.it)

Domani, giovedì 31 ottobre, è previsto lo sciopero di scuola, università, ricerca, accademie e conservatori. Ci saranno più di 40 iniziative in tutta Italia. A Roma, l’appuntamento per la ...