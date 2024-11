Rapina in villa: notte di terrore per una coppia pontina alle prese con sei malfattori (Di venerdì 1 novembre 2024) Una notte di terrore per una coppia di Campoverde Nella notte scorsa, una villa situata a Campoverde, vicino Latina, è stata teatro di una Rapina violenta. Su segnalazione di un cittadino al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Stazione di Campoverde sono intervenuti rapidamente sul posto. Secondo le prime informazioni, la coppia di coniugi che vive nell’abitazione è stata presa di mira da sei Rapinatori, che si sono introdotti con volti coperti e guanti, per evitare ogni possibile identificazione. Il Piano dei Rapinatori e l’Agguato al Proprietario L’attacco è stato pianificato con cura: i malviventi hanno staccato il contatore dell’energia elettrica, obbligando così il proprietario della villa a uscire in giardino per verificare il guasto. In quel momento, l’uomo è stato aggredito alle spalle e costretto, sotto minaccia, a rientrare nell’abitazione. Leggi tutto su Dayitalianews.com (Di venerdì 1 novembre 2024) Unadiper unadi Campoverde Nellascorsa, unasituata a Campoverde, vicino Latina, è stata teatro di unaviolenta. Su segnalazione di un cittadino al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Stazione di Campoverde sono intervenuti rapidamente sul posto. Secondo le prime informazioni, ladi coniugi che vive nell’abitazione è stata presa di mira da seitori, che si sono introdotti con volti coperti e guanti, per evitare ogni possibile identificazione. Il Piano deitori e l’Agguato al Proprietario L’attacco è stato pianificato con cura: i malviventi hanno staccato il contatore dell’energia elettrica, obbligando così il proprietario dellaa uscire in giardino per verificare il guasto. In quel momento, l’uomo è stato aggreditospe costretto, sotto minaccia, a rientrare nell’abitazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:da horror per una coppia,ina Campoverde; Attesi al rientro in casa dai rapinatori armati, ancora un colpo notturno in; Rapinati e minacciati con le pistole,diper marito e moglie. Ladri in fuga con gioielli e denaro;in, a Bollengo tre rapinatori legano un professionista e lo picchiano per derubarlo;in una, imprenditore e padre di 81 anni picchiati dai rapinatori;inad Ancona, anziani svegliati dai ladri nella: 80enne sotto choc colto da malore; Approfondisci 🔍

Tre banditi in una villa a Forte dei Marmi. Coppia aggredita, il marito minacciato con un coltello

(msn.com)

Scene da Arancia Meccanica in un’abitazione del centro: il proprietario ha reagito e ne è nata la colluttazione ...

Rapina in villa a Campoverde, proprietari aggrediti da 6 persone

(rainews.it)

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, l'uomo è stato attirato fuori dal ladri che hanno staccato l'energia elettrica ...

Rocca San Giovanni. Rapina in villa, D’Orsogna: «L’allarme era fuori uso»

(ilmessaggero.it)

LA PAURA LANCIANO Sono rimasti in balia di 5 banditi armati per 40 minuti i coniugi Valerio D’Orsogna e Luigia Bucci che due notti fa hanno subito una rapina nella loro villa di Rocca ...

Notte di terrore in casa: minacciata con la pistola per rubarle mille euro

(msn.com)

Cesena, l’appuntamento per un rapporto sessuale si trasforma in rapina pluriaggravata. Due ragazzi puntano un’arma giocattolo alla tempia della donna: denunciati ...