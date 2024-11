Platani malati in lungarno Buozzi: arriva al sindaco una petizione per sostituirli (Di venerdì 1 novembre 2024) Pisa, 1 novembre 2024 - Sono state oltre trecento le firme dei cittadini residenti consegnate ieri al sindaco di Pisa Michele Conti per chiedere un intervento che salvaguardi la storicità di lungarno Buozzi, attraverso la sostituzione di nuovi Platani al posto di quelli già abbattuti o in procinto di esserlo, a causa del fungo ascomicete Ceratocystis Platani, agente del cancro colorato del platano. Il sindaco Conti ha ricevuto a Palazzo Gambacorti i promotori della raccolta firme Gino Turchi, Rita Mariotti e Ugo Macchia, condividendo la volontà dei residenti e le ragioni della richiesta di sostituzione. Nella petizione consegnata al primo cittadino, sottoscritta da oltre trecento residenti pisani, si ritiene che “il rimpallo delle competenze fra vari enti per sottrarsi all’esigenza di ripiantare i Platani per tutelare questo filare storico sia un esempio di cieca burocrazia e basta”. Lanazione.it - Platani malati in lungarno Buozzi: arriva al sindaco una petizione per sostituirli Leggi tutto su Lanazione.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Pisa, 1 novembre 2024 - Sono state oltre trecento le firme dei cittadini residenti consegnate ieri aldi Pisa Michele Conti per chiedere un intervento che salvaguardi la storicità di, attraverso la sostituzione di nuovial posto di quelli già abbattuti o in procinto di esserlo, a causa del fungo ascomicete Ceratocystis, agente del cancro colorato del platano. IlConti ha ricevuto a Palazzo Gambacorti i promotori della raccolta firme Gino Turchi, Rita Mariotti e Ugo Macchia, condividendo la volontà dei residenti e le ragioni della richiesta di sostituzione. Nellaconsegnata al primo cittadino, sottoscritta da oltre trecento residenti pisani, si ritiene che “il rimpallo delle competenze fra vari enti per sottrarsi all’esigenza di ripiantare iper tutelare questo filare storico sia un esempio di cieca burocrazia e basta”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in: arriva al sindaco una petizione per sostituirli;, i residenti consegnano petizione al Sindaco Conti per la sostituzione dei; Una petizione per sostituire i; Il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti è il nuovo delegato regionale ANCI per le politiche AIB (antincendio boschivo); Approfondisci 🔍

Platani malati in lungarno Buozzi: arriva al sindaco una petizione per sostituirli

(lanazione.it)

Oltre 300 cittadini hanno firmato. Il primo cittadino: "I platani sono un elemento tipico di quello scorcio di Pisa, mi farò promotore di un incontro con Soprintendenza e Genio Civile, da convocare a ...

Via 12 platani pericolosi. Uno in piazza Napoleone due anche sulle Mura

(lanazione.it)

È stata firmata l’ordinanza per l’abbattimento di 12 platani pericolosi o gravemente malati sul territorio comunali, sia nel contro storico... È stata firmata l’ordinanza per l ...

Pericolosi o gravemente malati: altri 12 platani abbattuti sul territorio comunale

(luccaindiretta.it)

È stata firmata oggi (17 ottobre) l’ordinanza per l’abbattimento di 12 platani pericolosi o gravemente malati sul territorio comunali, sia nel centro storico che in periferia. In particolare a seguito ...

“Cancro colorato”, due platani malati saranno abbattuti sul Facsal

(piacenzasera.it)

Dovranno essere abbattuti lunedì 28 ottobre, sul Pubblico Passeggio, due esemplari di platano – censiti con i numeri 634 e 635 – a seguito del rinvenimento dell’agente patogeno Ceatocystis ...