Oltre la crisi della moda Luilor investe sulla filiera E acquista una tintoria

crisi non frena gli investimenti della Luilor, azienda con sede a Montemurlo e realtà di primo piano nel panorama mondiale della produzione di tessuti naturali per l'arredamento. Anzi la passione e l'entusiasmo che da sempre animano l'impresa della famiglia Biagioni sono motori che spingono a guardare avanti nel segno della qualità dei tessuti, del servizio offerto ai clienti, partendo dalla volontà di potenziare il processo produttivo interno. Tanto che l'ultima importante acquisizione risale a pochissime settimane fa nell'ottica di rendere più completa la filiera interna di produzione.

