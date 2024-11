Oasport.it - Nico Mannion è un nuovo giocatore di Milano. L’Olimpia chiude l’atteso colpo di mercato

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Si è definitivamente conclusa la trattativa che ha infiammato il basketdelle ultime settimana.è undel. Arriva dunque la parola fine su una vicenda che si era quasi trasformata in una telenovela, visto che nelle ultime due settimane il play nativo di Siena è stato prima ad un passo dall’approdo a, poi sembrava certo il suo restare a Varese dopo i no dell’Openjobmetis ed infine ildi scena di questa mattina. La svolta è arrivata nella giornata di ieri, quando Luis Scola ha riaperto improvvisamente le porte alla cessione di, forse anche per la volontà deldi andare a misurarsi nuovamente in Eurolega.pagherà un buyout di 300mila euro, facendo firmare al play italiano un contratto di due anni con un opzione per il terzo.