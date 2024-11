Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana può sognare:: "Una reazione da grandi"

Osimana e Chiesanuova. Sono le due squadre che escono con il sorriso dalla partita di andata delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza.espugna UrbanIa di misura e in rimonta (2-3), il Chiesanuova invece liquida in casa per 2-0 il Monturano. Le partite di ritorno fra meno di due settimane, mercoledì 13 novembre. In palio il biglietto per la finale regionale della competizione in programma sabato 21 dicembre. Pera Urbania una partenza da mani nei capelli visto che dopo 12' la formazione di Labriola era in doppio svantaggio. Poi l'entrata di Bugaro dà estro e vivacità ai senza testa che osano, come dovrebbero fare dall'inizio, magari mettendo anche più attenzione, e riaprono la sfida proprio con Bugaro. Un eurogol, nel primo tempo, un'azione personale iniziata dalla propria metà campo e conclusa con un bel diagonale di destro.