Libano premier | Israele rifiuta tregua

Il premier libanese Mikati ha criticato oggi "l'espansione" degli attacchi di Israele contro il suo paese, affermando che indicano che non si vuole la tregua "La rinnovata espansione della portata dell'aggressione del nemico israeliano alle regioni libanesi, le sue ripetute minacce di evacuare intere città e villaggi, e il suo rinnovato attacco nei sobborghi meridionali di Beirut sono indicatori che confermano il rifiuto di Israele degli sforzi compiuti per assicurare un cessate il fuoco"ha detto,dopo la ripresa dei raid a sud di Beirut.

