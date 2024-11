Le 7 Note, tornano le lezione del Coro Pop (Di venerdì 1 novembre 2024) Arezzo, 1 novembre 2024 – L’ Associazione Le 7 Note e Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo presentano la nuova edizione del corso di Coro Pop gratuito per adulti e bambini, progetto nato nel 2018 e parte del Festival RiCreando Oltre Il Suono. L’open day, con possibilità di informarsi sulle lezioni ed iscriversi, si terrà lunedì 4 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso il Centro*Arezzo Coop.fi di Viale Amendola. L’innovativo progetto porta la musica direttamente al centro commerciale, proprio nei luoghi in cui abitualmente ci si reca per gli acquisti della vita quotidiana. I partecipanti saranno divisi in due gruppi: bambini dai 6 ai 13 anni e ragazzi e adulti dai 14 anni in su. Il repertorio si concentrerà su brani noti e di facile ascolto, adatti a tutti, con l’obiettivo di far conoscere ed imparare ad utilizzare il primo e più istintivo degli strumenti: la voce. Lanazione.it - Le 7 Note, tornano le lezione del Coro Pop Leggi tutto su Lanazione.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Arezzo, 1 novembre 2024 – L’ Associazione Le 7e Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo presentano la nuova edizione del corso diPop gratuito per adulti e bambini, progetto nato nel 2018 e parte del Festival RiCreando Oltre Il Suono. L’open day, con possibilità di informarsi sulle lezioni ed iscriversi, si terrà lunedì 4 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso il Centro*Arezzo Coop.fi di Viale Amendola. L’innovativo progetto porta la musica direttamente al centro commerciale, proprio nei luoghi in cui abitualmente ci si reca per gli acquisti della vita quotidiana. I partecipanti saranno divisi in due gruppi: bambini dai 6 ai 13 anni e ragazzi e adulti dai 14 anni in su. Il repertorio si concentrerà su brani noti e di facile ascolto, adatti a tutti, con l’obiettivo di far conoscere ed imparare ad utilizzare il primo e più istintivo degli strumenti: la voce.

Le 7 Note, tornano le lezione del Coro Pop

Arezzo, 1 novembre 2024 – L’ Associazione Le 7 Note e Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo presentano la nuova edizione del corso di Coro Pop gratuito per adulti e bambini, progetto nato nel ...

