bambini allontanati da genitori ritenuti inadeguati, ma che poi spesso diventano vittime diatribe giudiziarie Vanityfair.it - I tanti bambini in affido “a rischio giuridico" ci dicono che persino l’adozione in Italia è in crisi Leggi tutto su Vanityfair.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Vanityfair.it: Nuova puntata della rubrica Evoluzione volontaria di Gravidanza. Oggi parliamo dallontanati da genitori ritenuti inadeguati, ma che poi spesso diventano vittime diatribe giudiziarie

I tanti bambini in affido “a rischio giuridico" ci dicono che persino l’adozione in Italia è in crisi

Nuova puntata della rubrica Evoluzione volontaria di Gravidanza. Oggi parliamo d bambini allontanati da genitori ritenuti inadeguati, ma che poi spesso diventano vittime diatribe giudiziarie ...

Investe un bambino di 3 anni davanti alla e scappa a cena dalla cognata: 58enne arrestato a Roma

Un bambino di tre anni è stato investito mentre giocava con alcuni amichetti davanti alla chiesa evangelica di via Biordo Michelotti nel quartiere Prenestino, a Roma. L’automobilista coinvolto, un uom ...

Tanti bambini in piazza per il laboratorio su Halloween

Tanti bambini si sono divertiti questa mattina, in piazza Salotto, partecipando al laboratorio di Halloween organizzato per il Comune dall’associazione ‘The little prince’. I piccoli partecipanti, ...

Disegni facili per bambini: i più belli da stampare e colorare

Tanti disegni facili per bambini piccoli pronti da stampare e colorare, ideali per passare un pomeriggio tra divertimento e creatività. Tra le attività che più coinvolgono i bambini c’è ...