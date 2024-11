Guerra in Medio Oriente, Papa Francesco: "Il mio pensiero ai 154 innocenti massacrati a Gaza" (Di venerdì 1 novembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2024 "Soffrono gli innocenti. Penso ai 154 bambini e donne massacrati a Gaza" così Papa Francesco nell'Angelus del Giorno dei Morti in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Guerra in Medio Oriente, Papa Francesco: "Il mio pensiero ai 154 innocenti massacrati a Gaza" Leggi tutto su Iltempo.it (Di venerdì 1 novembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2024 "Soffrono gli. Penso ai 154 bambini e donne" cosìnell'Angelus del Giorno dei Morti in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Guerra in Medio Oriente, Papa Francesco: "Il mio pensiero ai 154 innocenti massacrati a Gaza"

(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2024 "Soffrono gli innocenti. Penso ai 154 bambini e donne massacrati a Gaza" così Papa Francesco nell'Angelus del Giorno dei Morti in piazza San Pietro. Fonte: Agenz ...

Il Papa, la guerra è ignobile, penso a bimbi massacrati a Gaza

Nuovo appello del Papa per la pace: "Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre", ha detto all ...

Guerra a Gaza, Papa Francesco prega per la pace: a Gaza impossibile portare aiuti

Il capo di Hezbollah tuona: “Continueremo a combattere!”. Nella Striscia sono arrivate a 43.163 le vittime palestinesi ...

Guerra Israele-Libano e Medio Oriente, le news di oggi 24 ottobre

Financial Times: soldati Unifil colpiti da sospetto fosforo bianco, una sostanza chimica incendiaria ...