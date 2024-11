Gp Brasile, Piastri in pole nella gara Sprint davanti a Norris: terzo Leclerc - (Adnkronos) – La McLaren di Oscar Piastri partirà dalla pole position nella gara Sprint di domani per il Gp del Brasile i F1. Il pilota australiano ha chiuso con il tempo di 1.08.899 davanti al compagno di scuderia Lando Norris che aveva dominato la Q1 e la Q2. Terza la Ferrari di Charles Leclerc seguita L'articolo Gp Brasile, Piastri in pole nella gara Sprint davanti a Norris: terzo Leclerc proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto su .com (.com - venerdì 1 novembre 2024)- (Adnkronos) – La McLaren di Oscarpartirà dallapositiondi domani per il Gp deli F1. Il pilota australiano ha chiuso con il tempo di 1.08.899al compagno di scuderia Landoche aveva dominato la Q1 e la Q2. Terza la Ferrari di Charlesseguita L'articolo Gpinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Di pole vere, quelle valide per il Gran Premio, Oscar Piastri non ne ha mai ottenute, ma ci è andato vicino per cinque volte avendo conquistato il secondo tempo, dunque la prima fila, a Suzuka 2023, p ...

Oscar Piastri su McLaren ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gp del Brasile di Formula 1. L'australiano ha chiuso con il tempo di 1.08.899 ...

McLaren davanti a tutti a Interlagos: l’australiano beffa Norris, Ferrari in seconda fila con il monegasco e in terza con Sainz. Verstappen solo 4° nonostante il motore nuovo: domenica in gara dovrà s ...

È un po’ difficile capire, quando siamo su piste del genere, quale sia la direzione che prenderemo, però ho cercato di realizzare un giro veloce e sono contento di aver trovato la pole position ...