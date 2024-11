Thesocialpost.it - Gatto chiude i padroni fuori di casa: “Abbiamo chiamato i pompieri”

(Di venerdì 1 novembre 2024) Questa storia è una perfetta commedia felina. Saganaki, il giovane e vivace micio, ha messo in scena un vero e proprio “sfratto” dei suoi umani,ndosi incon un salto acrobatico degno di un piccolo ninja. La coppia, stanca e affamata dopo una lunga giornata, si è ritrovata cosìdalla propria porta di, con il loro piccolo “intruso” che li fissava dall’interno, assolutamente ignaro della confusione che aveva creato. Il tentativo di aprire la porta è risultato vano, con Saganaki che aveva inavvertitamente abbassato il chiavistello, bloccando qualsiasi speranza di entrare senza aiuto. Alla fine, i vigili del fuoco sono intervenuti come degli eroi, restituendo finalmente alla coppia l’accesso alla propriaintorno alle 23. “Per tutta la notte Saganaki è stato con noi sotto le coperte a fare le fusa come non fa mai.