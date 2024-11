F1 GP Brasile 2024 Sainz | Tante incognite nella sprint

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- “ci saranno, cercherò di divertirmi e fare una bella gara vista la posizione di partenza. Poi nelle qualifiche spingerò ancora per ottenere il massimo in vista della gara di domenica”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos, al termine delle qualifichedel Gp deldi F1, chiuse in quinta posizione: “E’ stato molto complicato con la temperatura della pista in calo, era davvero difficile far entrare le gommefinestra. Abbiamo avuto un buon miglioramento in Q2 con le gomme medie, abbiamo fatto solo un giro con quelle gomme, il che ci sarà utile per il resto del weekend”. E ancora: “Ad Austin ricordo che venerdì eravamo deboli sulla morbida e poi per le qualifiche siamo riusciti a trovare un po’ di prestazione in più. Quindi sì, questo è il piano per provare a trovare per domani per le qualifiche qualcosa in più con le soft”.