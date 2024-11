F1, George Russell: “Pista con troppi ‘bump’ speravo in qualcosa di meglio” - George Russell non ha troppa voglia di sorridere al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos il pilota della Mercedes ha tenuto alto il nome del team di Brackley con una W15 che è apparsa lontana dalle sue giornate migliori. La pole position ? andata a Oscar Piastri con l’ottimo tempo di 1:08.899 con 29 millesimi sul vicino di box Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc a 254 con Max Verstappen quarto a 320. Quinto Carlos Sainz a 358 millesimi, sesto George Russell a 544 con una prestazione non brillante. Al termine delle qualifiche odierne il pilota classe 1998 ha spiegato quanto avvenuto in Pista: “Purtroppo il nuovo asfalto non ha risolto la situazione, ci sono ancora tantissimi avvallamenti. Ad ogni modo è così per tutti. Oasport.it - F1, George Russell: “Pista con troppi ‘bump’ speravo in qualcosa di meglio” Leggi tutto su Oasport.it (Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)non ha troppa voglia di sorridere al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos il pilota della Mercedes ha tenuto alto il nome del team di Brackley con una W15 che è apparsa lontana dalle sue giornate migliori. La pole position ? andata a Oscar Piastri con l’ottimo tempo di 1:08.899 con 29 millesimi sul vicino di box Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc a 254 con Max Verstappen quarto a 320. Quinto Carlos Sainz a 358 millesimi, sestoa 544 con una prestazione non brillante. Al termine delle qualifiche odierne il pilota classe 1998 ha spiegato quanto avvenuto in: “Purtroppo il nuovo asfalto non ha risolto la situazione, ci sono ancora tantissimi avvallamenti. Ad ogni modo è così per tutti.

F1, George Russell: "Pista con troppi 'bump' speravo in qualcosa di meglio"

George Russell non ha troppa voglia di sorridere al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento ...

