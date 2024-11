Terzotemponapoli.com - Donnarumma: “Il Napoli con Conte penso che possa fare molto bene”

Gianluigi, portiere del Paris Saint Germain, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Sportmediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.come si sente a Parigi? ". Mi sono ambientatoqui a Parigi, è un periodobello per me con la nascita del mio primo figlio. È un periodoemozionante ebello".e l'esordio da giovanissimo in Serie A. Come è stato? "Non facilissimo. All'inizio c'era un po' più di pressione, però l'importante è rimanere sempre con i piedi per terra e non farsi prendere dalle euforie o dall'entusiasmo ma rimanere sempre equilibrati. Quellosia la cosa più importante. Bisogna lavorare anche mentalmente perché non è facile essere sotto pressione tutti i giorni e avere grandi responsabilità". A 25 anniè già un veterano.