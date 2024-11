Maserati e mi piangeva il cuore vederla ridotta così". Sopralluogo del segretario di Azione Carlo Calenda ieri alla sede del Tridente prima di andare in piazza Grande per l’iniziativa elettorale a sostegno della lista ’Emilia Romagna Futura’ della quale fanno parte oltre ad Azione, il Partito socialista e Repubblicano, + Emilia Romagna In Europa. L’ex ministro ha attraversato il centro di Modena punteggiato di bancarelle di Sciocolà accompagnato tra gli altri dall’assessore Paolo Zanca e il capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti. "Il primo nostro avversario di queste elezioni – ha detto Calenda – non è la destra, ma l’astensionismo. La Maserati sta chiudendo, il 70% di produzione in meno, e qui si parla d’altro. Io ho lavorato alla Maserati. Ilrestodelcarlino.it - Carlo Calenda (Azione): "Maserati, c’è da piangere a vederla ridotta così" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: "Sono andato allae mi piangeva il cuore". Sopralluogo del segretario diieri alla sede del Tridente prima di andare in piazza Grande per l’iniziativa elettorale a sostegno della lista ’Emilia Romagna Futura’ della quale fanno parte oltre ad, il Partito socialista e Repubblicano, + Emilia Romagna In Europa. L’ex ministro ha attraversato il centro di Modena punteggiato di bancarelle di Sciocolà accompagnato tra gli altri dall’assessore Paolo Zanca e il capogruppo dialla Camera Matteo Richetti. "Il primo nostro avversario di queste elezioni – ha detto– non è la destra, ma l’astensionismo. Lasta chiudendo, il 70% di produzione in meno, e qui si parla d’altro. Io ho lavorato alla

Modena, 31 ott. (askanews) - L'abbiamo ristrutturata e rilanciato il marchio nel mondo e ora "vedere che Maserati riesce a produrre solo 600 macchine mi piange il cuore". Così il segretario di Azione, ...

Abbiamo redatto un piano che serve a non far saltare questo settore. Ero giorni fa a Modena, dove Maserati ormai produce 600 auto l’anno. Ma perché la premier Meloni non è in grado di incontrare le ...

