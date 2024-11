Blitz in un edificio occupato, sette denunciati e un arresto per droga (Di venerdì 1 novembre 2024) L’OPERAZIONE. Blitz dei carabinieri in un edificio occupato abusivamente a Chignolo d’Isola: sette denunciati e un fermo per spaccio di droga. Ecodibergamo.it - Blitz in un edificio occupato, sette denunciati e un arresto per droga Leggi tutto su Ecodibergamo.it (Di venerdì 1 novembre 2024) L’OPERAZIONE.dei carabinieri in unabusivamente a Chignolo d’Isola:e un fermo per spaccio di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in undenunciati e un arresto per droga;nell’a Chignolo d’Isola: 7 identificati, uno arrestato; Chignolo,nel palazzo: denunciatiabusivi, uno è in carcere per droga; Brembate:dei Carabinieri in unabusivamente a Chignolo;in unabbandonato a Chignolo d'Isola: arrestato un occupante; Chignolo d’Isola,dei carabinieri in un edificoabusivamente: un arresto; Approfondisci 🔍

Blitz in un edificio occupato, sette denunciati e un arresto per droga

(ecodibergamo.it)

L’OPERAZIONE. Blitz dei carabinieri in un edificio occupato abusivamente a Chignolo d’Isola: sette denunciati e un fermo per spaccio di droga. Nelle prime ore del 30 ottobre, i carabinieri di ...

Blitz nell’edificio occupato a Chignolo d’Isola: 7 identificati, uno arrestato

(msn.com)

Trovati nel palazzo da tempo abbandonato sette marocchini tra i 17 e i 32 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, denunciati per invasione di terreni e edifici ...

Chignolo, blitz nel palazzo occupato: denunciati sette abusivi, uno è in carcere per droga

(bergamo.corriere.it)

I carabinieri hanno controllato un immobile di via XXV Aprile, dove dormivano sette marocchini irregolari. Per uno di loro il Tribunale aveva ordinato il carcere: era stato trovato con 100 grammi di c ...

Blitz dei Carabinieri in un edificio occupato abusivamente a Chignolo

(primalamartesana.it)

Bitz nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 ottobre 2024 dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio che sono intervenuti in un edificio in stato di abbandono di Chignolo d'Isola, in via XXV Apr ...