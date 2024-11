Christmas in persona, Sua Maestà Mariah Carey. anche quest’anno, infatti, la tradizione social è stata rispettata; poco dopo lo scoccare della mezzanotte, la cantante ha condiviso l’ormai attesissimo video in cui dà inizio alle festività. Un’usanza partita per gioco, ma che si è subito trasformata in un rito irrinunciabile per gli utenti e per il fandom della diva. Via, dunque, a zucche e i pipistrelli; le decorazioni di Halloween lasciano spazio al vischio e agli alberi addobbati. Mentre le grandi città del mondo, da Londra a New York, si preparano ad accendere le luminarie per far brillare le loro strade (forse un po’ troppo presto, a dire il vero), la popstar ha di che sorridere. Metropolitanmagazine.it - All I Want for Christmas Is l’annuale video di Mariah Carey: anche nel 2024 la tradizione è salva Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: Oggi, primo novembre, è ufficialmente iniziato il Natale. Lo ha decretato la Queen ofin persona, Sua Maestàquest’anno, infatti, lasocial è stata rispettata; poco dopo lo scoccare della mezzanotte, la cantante ha condiviso l’ormai attesissimoin cui dà inizio alle festività. Un’usanza partita per gioco, ma che si è subito trasformata in un rito irrinunciabile per gli utenti e per il fandom della diva. Via, dunque, a zucche e i pipistrelli; le decorazioni di Halloween lasciano spazio al vischio e agli alberi addobbati. Mentre le grandi città del mondo, da Londra a New York, si preparano ad accendere le luminarie per far brillare le loro strade (forse un po’ troppo presto, a dire il vero), la popstar ha di che sorridere.

