Acerbi il recupero procede spedito | i tempi del ritorno in campo con l’Inter – CdS

Non solo Hakan Calhanoglu: in casa Inter anche Francesco Acerbi continua a lavorare per il recupero e per il ritorno in campo. Che, secondo il Corriere dello Sport, sarà in breve tempo. IN CORSO – Oltre ad Hakan Calhanoglu, anche Francesco Acerbi è ancora fermo ai box. Proprio come il compagno di squadra, anche il difensore nerazzurro ha subito un'elongazione alla coscia nella sfida contro la Roma. Un problema fisico che ha, di fatto, costretto Stefan de Vrij a fare gli straordinari e partire poi titolare nelle partite contro Young Boys – terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League – Juventus a San Siro ed Empoli, dove nel finale ha lasciato il posto per l'esordio del giovanissimo Tomás Palacios, alla prima con la maglia dell'Inter.