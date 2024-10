Lanazione.it - Ventenne stuprata in centro. L’incontro in chat, poi la violenza in un vicolo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Perugia, 31 ottobre 2024 – Hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Hanno insistito e insistito ancora, finché non è riemersa dal pozzo nero nel quale era finita da tre giorni. E alle amiche, per prime, ha raccontato tutto: “Mi ha drogata e violentata”. Poi lo ha fatto detto al padre e ai medici del pronto soccorso a cui si è rivolta. Di nuovo in questura dove quell’incubo è diventato una denuncia. Lei,di Perugia, ha messo in fila con gli agenti la serata passata con quel ragazzo di poco più grande di lui, le parole che si sono detti, i gesti, l’occasione in cui, forse, le potrebbe aver versato qualcosa dentro al bicchiere che le provocasse quell’insolito torpore che ricorda di aver provato dopo aver bevuto con lui, mentre conversavano come avviene tra due ragazzi che si stanno conoscendo, seduti al tavolo di un bar deldi Perugia.