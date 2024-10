Una donna anziana muore dopo aver mangiato una zuppa di carciofi del supermercato. La figlia è stata ricoverata in ospedale. Via alla indagini (Di giovedì 31 ottobre 2024) dopo la vicenda di una giovanissima turista morta dopo aver mangiato un dolce con gli arachidi, sempre da Roma arriva un altro caso di cronaca per un decesso simile. Stavolta la protagonista sfortunata è una donna anziana di 79 anni che dopo aver mangiato la zuppa di carciofi, acquistata in un supermercato, è morta. La figlia, che aveva assaggiato un po’ di zuppa, si è sentita malissimo ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per poi essere dimessa dopo sette giorni. Per fortuna è salva, ma per la madre non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi gli interventi dei sanitari dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Secondo le prime ricostruzioni ed indagini la zuppa conteneva botulino. La vicenda, raccontata da La Repubblica, sarebbe avvenuta a fine settembre. Ilfattoquotidiano.it - Una donna anziana muore dopo aver mangiato una zuppa di carciofi del supermercato. La figlia è stata ricoverata in ospedale. Via alla indagini Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)la vicenda di una giovanissima turista mortaun dolce con gli arachidi, sempre da Roma arriva un altro caso di cronaca per un decesso simile. Stavolta la protagonista sfortunata è unadi 79 anni cheladi, acquiin un, è morta. La, che aveva assaggiato un po’ di, si è sentita malissimo ed èd’urgenza inper poi essere dimessasette giorni. Per fortuna è salva, ma per la madre non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi gli interventi dei sanitari dell’Sant’Eugenio di Roma. Secondo le prime ricostruzioni edlaconteneva botulino. La vicenda, raccontata da La Repubblica, sarebbe avvenuta a fine settembre.

Mangia una zuppa e muore a Roma. Un'anziana è deceduta (è successo alla fine ... Ora sul decesso della donna, morta all'ospedale Sant'Eugenio dopo un veloce decorso dell'intossicazione, indagano i Nas ...

Aperto un fascicolo per omicidio colposo. I carabinieri dei Nas e la Asl, delegati dalla procura, hanno fatto le prime indagini ...

(Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti dopo la morte di un'anziana per avvelenamento da botulino avvenuta a fine settembre. La donn ...