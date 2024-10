Liberoquotidiano.it - "Un unico grande gruppo": la rivelazione di Salvini a Vespa, come può "ribaltare" la Ue

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella nuova Pontida, la Lega ha sostituito Alberto da Giussano con papa Pio V che, nel 1571, patrocinò la nascita della Lega santa tra la Repubblica di Venezia e la Spagna di Filippo II per arginare l'espansione turca dopo la caduta di Famagosta, nell'isola di Cipro. E vi riuscì con la vittoria di Lepanto. Oggi la battaglia leghista non è più contro il centralismo romano, ma contro quello di Bruxelles, che i Patrioti per l'Europa giudicano asfissiante. Tutti i partiti aderenti al nuovoparlamentare europeo vengono comunemente giudicati di estrema destra, etichetta cherespinge con decisione. «La Lega», mi spiega, «è un movimento conservatore legato alla sovranità nazionale, conattenzione alle identità locali. Chiamarci di estrema destra denota ignoranza.