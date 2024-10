Gaeta.it - Tumore del retto: nuova speranza grazie ai recenti sviluppi nelle terapie

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La diagnosi di carcinoma dellocalmente avanzato rappresenta una sfida significativa non solo per i pazienti, ma anche per i medici. Con le nuove scoperte in campo oncologico, emerge una possibilità di trattamento meno invasivo e con un potenziale di remissione completa. La recente ricerca, come evidenziato dallo studio "No-Cut", ha aperto nuove strade, specialmente per i tumori caratterizzati dalla stabilità microsatellitare. Importanza della diagnosi precoce e classificazione delQuando si parla di carcinoma del, è fondamentale classificare il tipo di: Msi o Mss . Questa distinzione è cruciale perché influenza direttamente l'approccio terapeutico.