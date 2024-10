Tragico incidente stradale a Itri: un giovane di 16 anni perde la vita in uno scontro frontale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Itri nel tardo pomeriggio di giovedì. Un giovane di 16 anni ha perso la vita a seguito di un violento scontro tra la sua moto e un furgone, avvenuto lungo la statale Appia, vicino alla stazione ferroviaria. Gli agenti dei Carabinieri sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica del Tragico incidente e determinare le cause esatte. Le circostanze dell’incidente L’incidente Tragico si è verificato mentre il giovane, residente a Santi Cosma e Damiano, percorreva la strada in sella alla sua moto. Le prime informazioni suggeriscono che un possibile sorpasso azzardato o un’alta velocità potrebbero essere stati fattori chiave nell’accaduto. Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Itri: un giovane di 16 anni perde la vita in uno scontro frontale Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveha scosso la comunità dinel tardo pomeriggio di giovedì. Undi 16ha perso laa seguito di un violentotra la sua moto e un furgone, avvenuto lungo la statale Appia, vicino alla stazione ferroviaria. Gli agenti dei Carabinieri sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica dele determinare le cause esatte. Le circostanze dell’L’si è verificato mentre il, residente a Santi Cosma e Damiano, percorreva la strada in sella alla sua moto. Le prime informazioni suggeriscono che un possibile sorpasso azzardato o un’alta velocità potrebbero essere stati fattori chiave nell’accaduto.

