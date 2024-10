Bergamonews.it - Tragedia al cantiere della Teb2 di Ponteranica: muore un operaio di 44 anni

(Di giovedì 31 ottobre 2024). Un’altrasul lavoro nella Bergamasca. Nella mattina di giovedì 31 ottobre, undi 44ha perso drammaticamente la vita nelTeb in via Foppetta a. L’allarme è scattato intorno alle 11.15: secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato sommerso in uno scavo dopo il crollo di un muro. I sanitari del 112 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne, sarebbe undell’impresa Milesi. Sul posto i carabinieri, i Vigili del fuoco, l’Ispettorato del lavoro, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Seguono aggiornamenti.