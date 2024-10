Tenta di soffocare la moglie, poi fugge. I carabinieri lo rintracciano a Bari dopo tre anni, lui: “Mi avete tolto un peso” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Reggio Emilia, 31 ottobre 2024 - Ricercato per Tentato omicidio, catturato a Bari dopo tre anni. “Mi avete tolto un peso”, ha detto ai carabinieri che l’hanno trovato. Nel gennaio del 2020, a Bibbiano (Reggio Emilia), l’uomo, un 50enne, aveva Tentato di soffocare la moglie nel sonno con un cuscino. Lei voleva lasciarlo e lui non lo accettava. A fermare il padre sarebbe stato il figlio minorenne, che ha lanciato l’allarme e salvato la madre. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari. Ma il 19 agosto 2021, il 50enne è evaso e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Ilrestodelcarlino.it - Tenta di soffocare la moglie, poi fugge. I carabinieri lo rintracciano a Bari dopo tre anni, lui: “Mi avete tolto un peso” Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Reggio Emilia, 31 ottobre 2024 - Ricercato perto omicidio, catturato atre. “Miun”, ha detto aiche l’hanno trovato. Nel gennaio del 2020, a Bibbiano (Reggio Emilia), l’uomo, un 50enne, avevato dilanel sonno con un cuscino. Lei voleva lasciarlo e lui non lo accettava. A fermare il padre sarebbe stato il figlio minorenne, che ha lanciato l’allarme e salvato la madre. L’uomo era stato arrestato daie sottoposto agli arresti domiciliari. Ma il 19 agosto 2021, il 50enne è evaso e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

