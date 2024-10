Ilnapolista.it - Spogliatoio dello Sporting in subbuglio, Gyokeres e Hjulmand i più scontenti per la partenza di Amorim (O Jogo)

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Che il Manchester United sia in grandissima difficoltà se n’è accorta l’intera Premier League e non solo: i Red Devils sembra che trasformino in disastro tutto ciò che tocchino. Lo hanno fatto con Pogba, con Zirkzee, con Hojlund – se parliamo solo di calciatori, e la lista continua -. Hanno venduto McTominay e mandato via clamorosamente Ferguson, impedendogli di rientrare nello. Il successivo step è stato quello di esonerare un tecnico come Ten Hag, che all’Ajax ha fatto ciò che ha fatto e che è stato l’unico a tener testa a uno come Cristiano Ronaldo. La scelta per il successore è ricaduta su, tecnicoLisbona.e loinin quel di Lisbona Com’era ovvio che fosse, i leaderbiancoverde non sono molto contenti della scelta del proprio tecnico.