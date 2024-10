Quifinanza.it - Quali sono le 5 case più infestate d’Italia e quanto costa vivere nei dintorni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In Italia esistono diverse leggende e credenze popolari riguardo ad alcuneche, per eventi tragici accaduti in passato tra le loro mura o perché costruite in luoghi particolari, hanno la fama di essereo maledette. Immobiliare.it, uno dei portali per l’acquisto dipiù visitati, ha stilato una classifica delleitaliane vicino alleè più costoso abitare. Ca’ Dario, Venezia La zona più costosa in assoluto nella quale si trova una casa reputata maledetta è il sestiere Dorsoduro di Venezia. Si tratta deidi Ca’ Dario, affacciata sul Canal Grande. Nonostante questa posizione invidiabile, la villa è legata alle storie tragiche di molte delle famiglie che vi hanno abitato nel corso dei secoli. Questo le ha procurato la fama, tra la popolazione veneziana, di casa maledetta.