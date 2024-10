Piantedosi in aula esclude incursioni nelle reti e difende l’operazione Albania (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Un’ipotesi di hackeraggio esterno dell’infrastruttura del Ced del ministero dell’Interno non è stata allo stato riscontrata”. Parola del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che al question time in aula al Senato ieri ha risposto così a un’interrogazione di Fratelli d’Italia sull’incremento della sicurezza delle banche dati. Versioni contrapposte Un’affermazione perentoria e rassicurante, quella del responsabile del Viminale che ha gettato acqua sul fuoco sugli accessi abusivi alle (teoricamente) impenetrabili reti delle istituzioni. Lanotiziagiornale.it - Piantedosi in aula esclude incursioni nelle reti e difende l’operazione Albania Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Un’ipotesi di hackeraggio esterno dell’infrastruttura del Ced del ministero dell’Interno non è stata allo stato riscontrata”. Parola del ministro dell’Interno Matteo, che al question time inal Senato ieri ha risposto così a un’interrogazione di Fratelli d’Italia sull’incremento della sicurezza delle banche dati. Versioni contrapposte Un’affermazione perentoria e rassicurante, quella del responsabile del Viminale che ha gettato acqua sul fuoco sugli accessi abusivi alle (teoricamente) impenetrabilidelle istituzioni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:innelle reti e difende l’operazione Albania; Approfondisci 🔍

Piantedosi in aula esclude incursioni nelle reti e difende l’operazione Albania

(lanotiziagiornale.it)

Piantedosi esclude incursioni nelle reti, ma ammette: "I dossier potrebbero essere usati sia anche per attaccare avversari politici".

Roccella Ionica,Pd: Piantedosi riferisca alla Camera su naufragio

(notizie.tiscali.it)

Lo ha dichiarato il deputato Andrea Casu, segretario d'Aula a Montecitorio, formalizzando la richiesta del Pd di informativa urgente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi."Siamo di fronte ad ...

Migranti, Baldino: “Su naufragio a Roccella Jonica governo mendace, occulta una strage. Piantedosi venga in Aula e chiarisca”

(ilfattoquotidiano.it)

Il governo ora deve spiegare, è indispensabile che il ministro Piantedosi venga in aula. Noi lo chiediamo fortemente come gruppo Pd”, ha detto il dem Andrea Casu. “Se le cose stanno come ...

Decreto Piantedosi e ONG all’attenzione della Consulta

(diritto.it)

15/2023 (conversione del c.d. decreto Piantedosi) La legge n ... presenti nei centri di detenzione per i migranti, ha escluso la sicurezza dell’approdo dei migranti in Libia”.