'Non è il paese di Dracula'. Paolo Ciampi esplora la Romania oltre gli stereotipi in un nuovo reportage di viaggio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Da oggi in libreria Non è ildi Dracula (Bottega Errante Edizioni), illibro di, giornalista e scrittore fiorentino, che ci accompagna alla scoperta della, una terra ricca di fascino e contraddizioni. Cos'è la? Questa domanda, punto di partenza del, si trasforma in un'opportunità per scardinare luoghi comuni e scoprire unricco di storia, cultura e bellezza paesaggistica. Unche dalla capitale si snoda attraverso le selve e i castelli della Transilvania, fino a raggiungere le coste più remote bagnate dal Mar Nero. Unleggero ma documentato che mescola storia, incontri, gastronomia, immaginari. Non sarà dunque facile dare una risposta, in questa terra che continua a fare i conti con un'ingombrante eredità socialista e le insegne al neon della globalizzazione. L'articoloè ildi