Musei e ville gratis per il Ponte di Ognissanti. Ecco dove in Toscana (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre – Un Ponte di aperture straordinarie e gratuite per i Musei della direzione regionale della Toscana, dall'1 al 4 novembre. Tra gli ingressi gratuiti, il 4 novembre a Firenze, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, gli Uffizi saranno aperti gratuitamente e sarà visitabile il secondo piano della Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi con orario ordinario (8:15 - 18:30). Tra le novità ci sono il riallestimento la sala dei marmi antichi, quelle della pittura fiamminga e gli spazi dedicati ad Andrea del Sarto e ai maestri fiorentini del primo Cinquecento. Anche il Museo archeologico nazionale, il Museo di San Marco, con il suo refettorio grande appena riallestito e restaurato, il Cenacolo di Andrea del Sarto e la Villa medicea di Petraia saranno aperti dall'1 al 3.

