Gaeta.it - Mamma coraggio: la tragedia di Alessandra Scutellaro e il figlio coinvolto nella sparatoria di Napoli

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il drammatico racconto di una madre che ha visto il suo mondo sgretolarsi a causa delle scelte sbagliate del, la protagonista di questa storia toccante, ha vissuto un'odissea che la costringe a confrontarsi con una realtà sanguinosa che ha colpito. La sua esperienza offre uno spaccato della vita di molte famiglie costrette a fare i conti con l'emarginazione e la violenza delle bande giovanili. Un tentativo di salvataggio inascoltatoha cercato in tutti i modi di deviare ildalle brutte compagnie che lo circondavano, senza mai perdere la speranza. I tentativi di dialogo e di persuasione, però, non sono stati sufficienti per portarlo sulla retta via. Quando si è resa conto della gravità della situazione e dell'impossibilità di gestire la situazione da sola, ha cercato un modo per intervenire.