Libano, ecco le truppe israeliane in azione nel sud del paese (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'esercito di Israele ha diffuso un video delle operazioni nel sud del Libano contro Hezbollah, che controlla ampie aree della zona, da cui partono attacchi missilistici verso lo Stato ebraico. L'Idf poi ha riferito di avere ucciso in un attacco aereo di questa settimana nel sud del paese, nel villaggio di Burj Qallawiyah, il comandante di un'unitĂ di missili guidati anti-carro di Hezbollah, Muhammad Khalil Alian, ritenuto il responsabile degli attacchi nel nord di Israele.

Libano, le truppe israeliane in azione nel sud del paese

(LaPresse) L'esercito di Israele ha diffuso un video delle operazioni nel sud del Libano contro Hezbollah, che controlla ampie aree della zona

