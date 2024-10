“Legge far west sulla caccia bocciata dall’Ue ma Meloni prende in giro gli italiani”: le opposizioni chiedono l’abrogazione della legge (Di giovedì 31 ottobre 2024) I favori del governo ai cacciatori e agli armieri hanno un costo – economico – per tutti i cittadini: è pronta, a Bruxelles, la procedura d’infrazione sugli atti legislativi, fatti approvare dal centrodestra, in materia di caccia. Le opposizioni alla Camera, con un ordine del giorno proposto da Francesco Emilio Borrelli (Avs), sottoscritta dal Pd (con Eleonora Evi) e dal M5s (Alessandro Caramiello), hanno chiesto l’abrogazione della norma che consente ai cacciatori di sparare e uccidere qualsiasi specie di fauna selvatica, in tutti i periodi dell’anno, in ogni luogo, anche nelle aree protette e nelle zone urbane: si tratta del cosiddetto “emendamento Foti” alla legge di Bilancio del 2022 e finito sotto la lente dell’Ue. Ilfattoquotidiano.it - “Legge far west sulla caccia bocciata dall’Ue ma Meloni prende in giro gli italiani”: le opposizioni chiedono l’abrogazione della legge Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I favori del governo aitori e agli armieri hanno un costo – economico – per tutti i cittadini: è pronta, a Bruxelles, la procedura d’infrazione sugli atti legislativi, fatti approvare dal centrodestra, in materia di. Lealla Camera, con un ordine del giorno proposto da Francesco Emilio Borrelli (Avs), sottoscritta dal Pd (con Eleonora Evi) e dal M5s (Alessandro Caramiello), hanno chiestonorma che consente aitori di sparare e uccidere qualsiasi specie di fauna selvatica, in tutti i periodi dell’anno, in ogni luogo, anche nelle aree protette e nelle zone urbane: si tratta del cosiddetto “emendamento Foti” alladi Bilancio del 2022 e finito sotto la lente dell’Ue.

