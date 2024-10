L'assalto alla nave più bella del mondo. La Vespucci lascia Singapore (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia hanno lasciato Singapore alla volta di Belawan in Indonesia e, a seguire, di Phuket in Thailandia per poi dirigersi in India a Mumbai dove, a fine novembre, l'Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale delle eccellenze italiane riaprirà le sue porte. Nei cinque giorni di sosta nella città-stato a sud della Malesia, nonostante le importanti restrizioni della locale autorità portuale, il Villaggio Italia è stato visitato da 45.000 persone di cui circa 22.000 sono salite a bordo della nave Scuola della Marina Militare, ambasciatore dell'Italia nel mondo. alla quarta tappa del Villaggio Italia al Marina Bay Cruise di Singapore, sviluppato su un'area di circa 15. Agi.it - L'assalto alla nave più bella del mondo. La Vespucci lascia Singapore Leggi tutto 📰 Agi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI -Amerigoe il Villaggio Italia hannotovolta di Belawan in Indonesia e, a seguire, di Phuket in Thailandia per poi dirigersi in India a Mumbai dove, a fine novembre, l'Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale delle eccellenze italiane riaprirà le sue porte. Nei cinque giorni di sosta nella città-stato a sud della Malesia, nonostante le importanti restrizioni della locale autorità portuale, il Villaggio Italia è stato visitato da 45.000 persone di cui circa 22.000 sono salite a bordo dellaScuola della Marina Militare, ambasciatore dell'Italia nelquarta tappa del Villaggio Italia al Marina Bay Cruise di, sviluppato su un'area di circa 15.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'più bella del mondo. La Vespucci lascia Singapore; L'Iran sequestra una«legata a Israele» nello Stretto di Hormuz. A bordo 25 membri dell'equipaggio. Gli Usa: «Liberateli» - Il video; Mar Rosso, attaccoDuilio: cos’è e quali sono i suoi compiti;Duilio attaccata nel Mar Rosso, Cavo Dragone: «Italia la più esposta. ?Dagli Houthi altri attacchi, sapre; Attacchi Houthi, il passaggio delle merci dal Mar Rosso mette in crisi il commercio globale; Vlora, 33 anni fa ventimila migranti albanesi sbarcarono a Bari. Il racconto e l'accoglienza della città: «Siamo la loro unica speranza»; Approfondisci 🔍

L'assalto alla nave più bella del mondo. La Vespucci lascia Singapore

(agi.it)

"A Singapore, con nave Vespucci e il Villaggio Italia ... gli equilibri internazionali” ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. “L’accoglienza calorosa ...

Onda di 9 metri colpisce nave da crociera, muore un passeggero

(msn.com)

Un report dal Regno Unito ha messo in luce l'incidente, mortale per un passeggero, che l'anno scorso ebbe la nave da crociera Spirit of Discovery mentre si trovava sulle acque del Golfo di Biscaglia: ...

Nave da crociera colpita da un'onda di 9 metri: passeggero morto schiacciato dai mobili, oltre 100 feriti

(ilgazzettino.it)

Un viaggio di piacere si è trasformato in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Spirit of Discovery, che il 4 novembre 2023 è stata colpita da un’onda anomala di ...

Crociera, la nave viene colpita da un'onda di 9 metri: passeggero morto schiacciato dai mobili, oltre 100 feriti

(leggo.it)

Un viaggio di piacere si è trasformato in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Spirit of Discovery, che il 4 novembre 2023 è stata colpita da un’onda anomala ...