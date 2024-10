Lamentela dei lavoratori di Softlab: la lettera al ministro Urso che svela una situazione critica (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gruppo di oltre 200 ex lavoratori della multinazionale Jabil, ora impiegati nella Softlab, ha inviato una lettera al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’incontro avvenuto a Marcianise, durante l’evento “Mettiamo in circolo l’energia, Innovazione, Investimenti e Occupazione”, ha offerto l’occasione per sollevare una questione di rilevante importanza. I lavoratori, attraverso la loro missiva, denunciano una situazione allarmante che li ha privati di un futuro lavorativo dignitoso. La transizione da Jabil a Softlab: promesse non mantenute Nel 2020, Jabil ha ceduto i propri dipendenti all’azienda Softlab attraverso un accordo formalizzato con il ministero del Lavoro. Gaeta.it - Lamentela dei lavoratori di Softlab: la lettera al ministro Urso che svela una situazione critica Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gruppo di oltre 200 exdella multinazionale Jabil, ora impiegati nella, ha inviato unaaldelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. L’incontro avvenuto a Marcianise, durante l’evento “Mettiamo in circolo l’energia, Innovazione, Investimenti e Occupazione”, ha offerto l’occasione per sollevare una questione di rilevante importanza. I, attraverso la loro missiva, denunciano unaallarmante che li ha privati di un futuro lavorativo dignitoso. La transizione da Jabil a: promesse non mantenute Nel 2020, Jabil ha ceduto i propri dipendenti all’aziendaattraverso un accordo formalizzato con il ministero del Lavoro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Jabil in protesta davanti alla Prefettura; Vertenza, la rabbia dei: "Ci devono tra i 6 e i 20 mila euro"; Cresce il dissenso dagli agricoltori calabresi verso la transizione ecologica del settore; Bormes-les-Mimosas: il gioiello della Provenza premiato tra i più belli di Francia; Sergio Rubini porta "Le città invisibili" al FLA 2024 di Pescara: un evento imperdibile; Mistral Tour: tre itinerari in Giappone per scoprire la bellezza invernale del paese del Sol Levante; Approfondisci 🔍

Addetti Softlab consegnano lettera a ministro Urso, noi fantasmi

(ansa.it)

"Gentile ministro Urso, siamo i fantasmi di Softlab, i lavoratori che da Jabil sono stati ceduti attraverso un accordo firmato al ministero del Lavoro e del made in Italy ad un'azienda che si è giudic ...

Softlab, duecento posti di lavoro a rischio

(rainews.it)

Duecento lavoratori di Softlab sono a rischio e hanno protestato al centro direzionale di Napoli per la loro condizione. Molti sono in cassa integrazione da quando sono stati assunti dall ...

Jabil e Softlab: Sos alle istituzioni per salvare 600 posti

(conquistedellavoro.it)

Un presidio e una fiaccolata per sensibilizzare le istituzioni e salvare 600 posti di lavoro in Softlab e Jabil, aziende del casertano. Due vertenze collegate l’una all’altra che si trascinano ormai ...

Cinque lettere di licenziamento per lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria

(informazione.it)

Cinque lavoratori dell’ex Ilva in Amministrazione Straordinaria (As), tre a Taranto e due a Genova, hanno ricevuto nelle ultime ore lettere di licenziamento per sopraggiunti requisiti di età ...