Iodonna.it - La pappa reale è nostra alleata per affrontare i primi freddi. Con i suoi preziosi nutrienti aumenta l'energia e rafforza il sistema immunitario. Ecco tutti i benefici

Leggi tutto 📰 Iodonna.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Laè una sostanza prodotta dalle api. Si presenta come un gel di colore bianco-giallastro ed è ricca diche possono risultare fondamentali per. Come integrarla nella dieta per trarne? Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Medical Care – Ospedale Humanitas Mater Domini.