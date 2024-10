“La necessità di ridurre i tassi di interesse nell’area euro”: Il richiamo di Fabio Panetta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Durante la 100esima Giornata Mondiale del Risparmio, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha evidenziato come le condizioni monetarie nell’area euro rimangano restrittive e necessitino di ulteriori riduzioni dei tassi di interesse da parte della BCE. "Con il rientro dell'inflazione, occorre porre attenzione alla fiacchezza dell'economia reale: in assenza di una ripresa sostenuta – ha avvertito Panetta – si correrebbe il rischio di spingere l'inflazione ben sotto l'obiettivo." Un’evenienza, questa, che la politica monetaria "faticherebbe a contrastare e che va evitata."Panetta ha osservato che l’inflazione sta progressivamente rientrando, ma senza una ripresa solida vi è il rischio di una discesa eccessiva dei prezzi. Ilfogliettone.it - “La necessità di ridurre i tassi di interesse nell’area euro”: Il richiamo di Fabio Panetta Leggi tutto 📰 Ilfogliettone.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Durante la 100esima Giornata Mondiale del Risparmio, il governatore della Banca d’Italia,, ha evidenziato come le condizioni monetarierimangano restrittive e necessitino di ulteriori riduzioni deidida parte della BCE. "Con il rientro dell'inflazione, occorre porre attenzione alla fiacchezza dell'economia reale: in assenza di una ripresa sostenuta – ha avvertito– si correrebbe il rischio di spingere l'inflazione ben sotto l'obiettivo." Un’evenienza, questa, che la politica monetaria "faticherebbe a contrastare e che va evitata."ha osservato che l’inflazione sta progressivamente rientrando, ma senza una ripresa solida vi è il rischio di una discesa eccessiva dei prezzi.

