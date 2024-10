Ilrestodelcarlino.it - La Fiorini si gode il primo brindisi: "Abbiamo fatto vedere chi siamo"

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Una bella partita, concentrati dall’inizio alla fine, finalmenteche squadra". È il tallonatore Francesco Dell’Acqua a commentare la prima vittoria stagionale dellaPesaro Rugby, serie A. Una partita, quella contro Badia, che lo ha visto esordire in prima squadra segnando una meta. Per la squadra pesarese una prestazione convincente che l’ha portata al 6° posto in classifica con 7 punti. Non c’è tempo per festeggiare però per i kiwi giallorossi che domenica prossima scenderanno di nuovo in campo, in trasferta nella tana del San Donà. "Sono entrato solo negli ultimi minuti del match, ma sono felice di aver potuto fare la mia parte. – prosegue Dell’Acqua –. In questa partitail nostro gioco, ciimpegnati e nonlasciato spazio agli avversari per imporci il loro.stati concentrati.