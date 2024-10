Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania, ma c’è l’escamotage (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si accende già Inter-Napoli, che secondo la prefettura di Milano sarà vietata ai residenti in Campania: è possibile solo un escamotage per acquistare i biglietti nel settore ospiti Stando a quanto pubblicato dal Prefetto di Milano, in occasione dell’evento di San Siro valido per la 12a giornata di Serie A, sarà vietata la vendita dei tagliandi di Inter-Napoli per i residenti in Campania, ad eccezione dei residenti in Campania possessori della Fidelity Card dell’Inter. E la vendita dei tagliandi del settore ospiti sarà riservata solo “ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, non residenti nella Regione Campania”. Leggi tutto 📰 Spazionapoli.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si accende già, che secondo la prefettura di Milano saràaiin: è possibile solo un escamotage per acquistare i biglietti nel settore ospiti Stando a quanto pubblicato dal Prefetto di Milano, in occasione dell’evento di San Siro valido per la 12a giornata di Serie A, saràla vendita dei tagliandi diper iin, ad eccezione deiinpossessori della Fidelity Card dell’. E la vendita dei tagliandi del settore ospiti sarà riservata solo “ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C.”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, nonnella Regione”.

Inter-Napoli: trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania

La decisione del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia “a tutela dell’ordine pubblico”. Chi potrà acquistare i biglietti ...

Inter-Napoli, vendita biglietti e trasferta vietata ai tifosi napoletani. Il Prefetto di Milano: "Motivi di sicurezza"

La grandissima attesa per il big match della 12esima giornata della Serie A 2024/25 che vedrà andare in scena a San Siro la gara scudetto Inter-Napoli, con calcio.

Serie A: l'Inter risponde al Napoli, l'Atalanta sorpassa la Juventus

Il Napoli è in fuga, ma l'Inter non molla mentre la Juve perde terreno ed e' sorpassata dall'Atalanta, con Lazio e Fiorentina che nelle trasferte di domani a Como e Genoa possono raggiungere la ...

Inter, la squadra risponde presente: la lotta scudetto ora è pronta a incendiarsi

Missione compiuta per l'Inter a Empoli: la squadra di Simone Inzaghi ha messo ... Certo, una grossissima mano ai nerazzurri l'ha data l'espulsione di Goglichidze dopo mezzora di gioco, che ha spianato ...