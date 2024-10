Lanazione.it - Incidente sul lavoro a Colle Val d’Elsa, l’operaio ha perso tre dita di una mano

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it:Val(Siena), 1 novembre 2024 – Grave infortunio sulnella tarda mattinata di ieri al Centro operativo comunale di via delle Lellere, a. Un operaio di 58 anni hatredi unamentre stava eseguendo alcuni lavori di falegnameria con l’ utilizzo di un macchinario ed è attualmente ricoverato al Centro di chirurgia e microchirurgia ricostruttiva delladell’ospedale fiorentino di Careggi, giudicato il migliore d’Italia nel settore, dove è arrivato in volo a bordo dell’ elicottero Pegaso 1 dell’ elisoccorso regionale. L’uomo hamolto sangue ed è, inevitabilmente, in stato di shock, ma le sue condizioni di salute generali sono buone e non destano particolari preoccupazioni e, soprattutto, non è in pericolo di vita.