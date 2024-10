Il Fine Vita a fine corsa. Al Pirellone la spunta FdI. Verso il no senza dibattito (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con tutta probabilità in Consiglio regionale non ci sarà alcuna discussione sulla necessità e sull’opportunità di approvare una legge che dia ai malati terminali e al personale sanitario lombardo una procedura da seguire per il suicidio medicalmente assistito. Detto altrimenti: non ci sarà alcuna discussione nel merito del progetto di legge di iniziativa popolare sul fine Vita. Ieri, nel corso della seduta congiunta delle commissioni Affari Istituzionali e Sanità, è stata infatti approvata una relazione nella quale si dice che spetta allo Stato, non alle Regioni, varare una legge su questo tema perché in gioco non c’è solo l’individuazione dei tempi e dei modi coi quali assicurare una prestazione sanitaria ma, invece, "il valore dell’integrità della persona" e "il rispetto del dono della Vita". Ilgiorno.it - Il Fine Vita a fine corsa. Al Pirellone la spunta FdI. Verso il no senza dibattito Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con tutta probabilità in Consiglio regionale non ci sarà alcuna discussione sulla necessità e sull’opportunità di approvare una legge che dia ai malati terminali e al personale sanitario lombardo una procedura da seguire per il suicidio medicalmente assistito. Detto altrimenti: non ci sarà alcuna discussione nel merito del progetto di legge di iniziativa popolare sul. Ieri, nel corso della seduta congiunta delle commissioni Affari Istituzionali e Sanità, è stata infatti approvata una relazione nella quale si dice che spetta allo Stato, non alle Regioni, varare una legge su questo tema perché in gioco non c’è solo l’individuazione dei tempi e dei modi coi quali assicurare una prestazione sanitaria ma, invece, "il valore dell’integrità della persona" e "il rispetto del dono della".

Il Fine Vita a fine corsa. Al Pirellone la spunta FdI. Verso il no senza dibattito

(ilgiorno.it)

Il centrodestra vota un testo che nega la competenza della Regione. Gallera unica voce fuori dal coro: sono un liberale che non si nasconde. Le opposizioni in rivolta: si è scelto di non decidere, com ...

