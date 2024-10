Ilprimatonazionale.it - “I luoghi sacri. Metafisica e simbolica”: per Bietti il nuovo libro di Sandro Consolato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott – Per la collana Minima Letteraria delle Edizioniè uscito il saggio di(pp. 52, Euro 4,99). Pur rispettando la brevitas della collana, sapientemente curata da Andrea Scarabelli, l’Autore, compiendo escursioni nel tempo e nello spazio, connettendo dottrinae geografia sacra, ricorrendo a pagine di esoteristi come Guénon e Evola e di sapienti tibetani cone Namkhai Norbu, ma pure a pagine di filosofi e scrittori moderni come Jünger, Spengler ed Hillmann, riesce ad offrire al Lettore una esaustiva spiegazione di cosa sia un “luogo sacro” e quale significato possa avere ancora oggi per l’umanità. Per gentile concessione delle Edizionipubblichiamo un estratto deldedicato a Roma.