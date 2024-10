Tvzap.it - “Grande Fratello”, Signorini si gioca la carta “Temptation”: un ex fidanzato nella casa

News Tv. Alfonsoci riprova. Come è successo anche lo scorso anno con Perla e Mirko, ilprenderà di nuovo in prestito una coppia daIsland.più spiata d'Italia dunque, si ritroveranno nuovamente due ex fidanzati. Lui entrerà presto come nuovo concorrente, secondo le ultime indiscrezioni. Di chi si tratta? Alfonso D'Apice al "", l'ex di Federica sarà un nuovo concorrente Dopo l'ingresso di Federica Petagna lo scorso lunedì 28 ottobre 2024, ildovrebbe annunciare l'arrivo di Alfonso D'Apice. I due sono entrati aIsland durante l'ultima edizione.