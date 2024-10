Fratelli d'Italia, Lucacci: "Ormai è evidente l'inadeguatezza del presidente Polcri" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Per quanto espresso dai sindacati nel comunicato unitario pubblicato, i fatti contestati al presidente della Provincia dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, la totale incapacità di Polcri di amministrare correttamente ed efficacemente l'ente."Così Francesco Lucacci consigliere Arezzonotizie.it - Fratelli d'Italia, Lucacci: "Ormai è evidente l'inadeguatezza del presidente Polcri" Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Per quanto espresso dai sindacati nel comunicato unitario pubblicato, i fatti contestati aldella Provincia dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, la totale incapacità didi amministrare correttamente ed efficacemente l'ente."Così Francescoconsigliere

