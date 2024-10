Universalmovies.it - Frankenstein Junior | 50 anni dopo diverte nuove e vecchie generazioni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Diventerà molto popolare” rispondeva Igor (Marty Feldman) alla domanda di Inga (Teri Garr). Mai previsione fu più azzeccata. Il prossimo 15 dicembre, infatti, si festeggeranno i 50dal debutto nelle sale statunitensi di, capolavoro senza tempo che porta la firma di Mel Brooks e per la quale il regista deve ringraziare l’idea di base sviluppata da Gene Wilder. In questi giorniè tornato per una breve apparizione nelle sale italiane, rimasterizzato in 4k (grazie a Nexo Digital). Un breve passaggio che ha riempito i cinema di appassionati e curiosi, un pubblico eterogeneo formato da fan della creatura (Peter Boyle) e da ragazzini che hanno approcciato il film per la prima volta su suggerimento dei genitori.