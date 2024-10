Ilrestodelcarlino.it - Finanza e polizia indagano su Arceci, al lavoro in Comune ma senza contratto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Pesaro, 31 ottobre 2024 – C’è la targhetta fuori dalla porta col suo nome e cognome: “Franco”. Non c’era la necessità di specificare altro. E in effetti, dal primo gennaio 2024, di cariche o ruoli non ne ha più. Ma nel corridoio del piano istituzionale del palazzo comunale Franco, che si ritrova indagato per concorso in corruzione nell’inchiesta su Affidopoli, non ha bisogno di avere un titolo per entrare nel “suo” ufficio. Ma questa spiegazione non è stata sufficiente per gli agenti della squadra mobile e per i militari della guardia diche ieri mattina sono tornati in piazza del Popolo in, al primo piano, per capire sepossa considerarsi o meno un collaboratore abusivo.