Estorsione e rogo all’azienda bufalina, 2 condanne definitive (Di giovedì 31 ottobre 2024) È arrivata la condanna definitiva per un 41enne di San Tammaro e un 64enne di Aversa, entrambi accusati di Estorsione e incendio ai danni di un'azienda bufalina di Marcianise. Dopo il rigetto del ricorso presentato dai due, dovranno scontare una pena di 3 anni e 9 mesi di carcere.Le indagini Casertanews.it - Estorsione e rogo all’azienda bufalina, 2 condanne definitive Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È arrivata la condanna definitiva per un 41enne di San Tammaro e un 64enne di Aversa, entrambi accusati die incendio ai danni di un'aziendadi Marcianise. Dopo il rigetto del ricorso presentato dai due, dovranno scontare una pena di 3 anni e 9 mesi di carcere.Le indagini

MARCIANISE – Respinto il ricorso, arrivano le condanne definitive. Dovranno scontare 3 anni e 9 mesi di carcere Salvatore De Gennaro, 41enne di San Tammaro, ed Alfonso Schiavone, 64enne di Aversa, ...

Le indagini partite dalla denuncia e grazie ad intercettazioni hanno consentito di delineare la gravità indiziaria circa la sussistenza del delitto di estorsione tentata nei confronti di un uomo ...

