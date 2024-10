Elezioni Usa 2024, Tim Walz e le false accuse di molestie sessuali su uno studente (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da metà ottobre, a poche settimane dalle prossime Elezioni negli Usa, si sono sempre fatte più insistenti le voci secondo cui il candidato vicepresidente democratico Tim Walz sarebbe stato accusato di molestie sessuali da un suo ex studente. Secondo le informazioni che rimbalzano sui social, le presunte molestie si sarebbero consumate negli anni Novanta, e avrebbero portato Walz alle dimissioni dalla scuola dove insegnava, in Nebraska. Non ci sono prove di queste molestie e Tim Walz non fu costretto a dimettersi a causa di esse. Per chi ha fretta Il casellario giudiziale non riporta alcuna condanna in merito. Le presunte mail di un fantomatico studente molestato da Walz contengono diversi errori che evidenziano manipolazioni. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da metà ottobre, a poche settimane dalle prossimenegli Usa, si sono sempre fatte più insistenti le voci secondo cui il candidato vicepresidente democratico Timsarebbe stato accusato dida un suo ex. Secondo le informazioni che rimbalzano sui social, le presuntesi sarebbero consumate negli anni Novanta, e avrebbero portatoalle dimissioni dalla scuola dove insegnava, in Nebraska. Non ci sono prove di questee Timnon fu costretto a dimettersi a causa di esse. Per chi ha fretta Il casellario giudiziale non riporta alcuna condanna in merito. Le presunte mail di un fantomaticomolestato dacontengono diversi errori che evidenziano manipolazioni.

